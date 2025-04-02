Российская столица готовится к запуску производства новых лекарств, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что в конце текущего – начале 2026 года планируется выпуск первой партии препаратов для лечения ревматоидного артрита и остеопороза. Данные лекарства созданы на основе моноклональных антител. Последние вырабатываются иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы.

Кромке того, в ближайшее время будет запущено производство готовых лекарственных форм для лечения орфанных заболеваний по пяти международным непатентованным наименованиям. Каждый год предполагается выпускать от 3,8 млн до 5,4 млн флаконов. Будут также производиться противоопухолевые препараты по семи международным непатентованным наименованиям.