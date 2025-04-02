Сергей Собянин: Москва готовится к запуску производства новых лекарств
Российская столица готовится к запуску производства новых лекарств, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что в конце текущего – начале 2026 года планируется выпуск первой партии препаратов для лечения ревматоидного артрита и остеопороза. Данные лекарства созданы на основе моноклональных антител. Последние вырабатываются иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы.
Кромке того, в ближайшее время будет запущено производство готовых лекарственных форм для лечения орфанных заболеваний по пяти международным непатентованным наименованиям. Каждый год предполагается выпускать от 3,8 млн до 5,4 млн флаконов. Будут также производиться противоопухолевые препараты по семи международным непатентованным наименованиям.
Как уточнил градоначальник, в Москве на сегодня в данной сфере уже работают больше 300 предприятий – они непрерывно наращивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Это дает возможность обеспечивать москвичей и всех россиян необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.
Собянин сообщил, что при активной поддержке города производство лекарств в январе выросло на 12,3%. По итогам 2024 года оборот фармацевтического сектора Москвы превысил 606 млрд рублей – это на 43,8% больше показателя 2023 года в сопоставимых ценах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru