Самая толстая женщина России радостно потеряла свою титул

Два года назад, когда женщина весила 280 килограммов, врачи поставили перед ней задачу –сбросить лишний вес до 70 килограммов.

После хирургической операции Руденко в первый год смогла похудеть на 100 кг, а затем – сбросила еще полцентнера.

«Сначала я просто не верила в свое похудение. Я видела, что цифры на весах становятся все меньше, но никак не осознавала это», — признается Наталья Руденко.

Женщина рассказала, что на пути к выздоровлению были трудности – срывы, набор веса, истерики. Но каждый потерянный килограмм веса вселяет в нее уверенность в своих силах. Из-за пережитых срывов Наталье остается до намеченной цели сбросить еще 50 кг.

Ранее диетологи дaли советы по похудению людям, которые не могут делaть физические упрaжнения. Однако чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в интервью НСН подверг критике рекомендации диетологов о похудении без физических нагрузок.

«Человеку, который не занимается спортом, фитнесом, сложно организовать свое питание настолько часто, как советуют. Возникают обязательства готовить еду заранее, носить ее в контейнерах. Это очень сложно с практической точки зрения», - отметил эксперт.

