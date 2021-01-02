Самая толстая женщина России радостно потеряла свою титул
Наталья Руденко, которая носила неофициальный титул самой толстой женщины России, за два года похудела на 150 килограммов и лишилась звания. О похудении она рассказала журналистам V1.RU.
Два года назад, когда женщина весила 280 килограммов, врачи поставили перед ней задачу –сбросить лишний вес до 70 килограммов.
После хирургической операции Руденко в первый год смогла похудеть на 100 кг, а затем – сбросила еще полцентнера.
«Сначала я просто не верила в свое похудение. Я видела, что цифры на весах становятся все меньше, но никак не осознавала это», — признается Наталья Руденко.
Женщина рассказала, что на пути к выздоровлению были трудности – срывы, набор веса, истерики. Но каждый потерянный килограмм веса вселяет в нее уверенность в своих силах. Из-за пережитых срывов Наталье остается до намеченной цели сбросить еще 50 кг.
Ранее диетологи дaли советы по похудению людям, которые не могут делaть физические упрaжнения. Однако чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в интервью НСН подверг критике рекомендации диетологов о похудении без физических нагрузок.
«Человеку, который не занимается спортом, фитнесом, сложно организовать свое питание настолько часто, как советуют. Возникают обязательства готовить еду заранее, носить ее в контейнерах. Это очень сложно с практической точки зрения», - отметил эксперт.
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