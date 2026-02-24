Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук
24 февраля 202614:40
Заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Как пишет ТАСС, об этом рассказала её дочь, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук.
По её словам, причиной смерти стала лимфома головного мозга.
«Мы почти три года боролись с проклятой болезнью», - заключила Афанасьева-Шевчук.
Ранее в возрасте 89 лет умерла телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
