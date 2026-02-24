Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук

Мощность взрывного устройства у машины ГАИ на Савеловском вокзале составила 300 гр в тротиловом эквиваленте Новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года Власти Москвы в этом году планируют провести 5 тыс. операций с применением робот-систем Открыты новые съемочные павильоны киностудии им. Горького Москвичей и гостей города снова попросили пересесть на общественный транспорт для поездок по Москве