Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук

Заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Как пишет ТАСС, об этом рассказала её дочь, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук.

По её словам, причиной смерти стала лимфома головного мозга.

«Мы почти три года боролись с проклятой болезнью», - заключила Афанасьева-Шевчук.

Ранее в возрасте 89 лет умерла телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
