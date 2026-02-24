Павел Прилучный рассказал о любимых сценах в кино
Актёр Павел Прилучный в беседе с «Газетой.Ru» признался, что одними их его любимых фильмов являются «Я шагаю по Москве» и «Офицеры».
По его словам, в ленте Георгия Данелии ему особенно запомнилась сцена с дождем и велосипедистом. Актёр отметил, что в целом эта история про приключения ребят в столице сейчас вызывает «щемящее чувство ностальгии по той ушедшей Москве».
Также Прилучный рассказал, что в фильме «Офицеры» самой запоминающейся стала сцена встречи пожилых Ивана Вараввы и Алексея и Любови Трофимовых. Он указал, что в ней «за одну минуту, показана вся жизнь».
«Это фильм про настоящих мужчин, про стержень. И знаете, там нет пафосных героев, там живые люди, которые боятся, но делают свое дело», - заключил артист.
Ранее в Москве на стене дома номер 23 на Чистопрудном бульваре, где жил Георгий Данелия, открыли мемориальную доску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лунтик вместо Барби: Какие игрушки войдут в перечень для детских садов
- Стагнация и падение на 10%: Какое жилье подешевело на рынке аренды
- В Госдуме предложили ограничить сферы работы самозанятых
- Дойдет до двух миллиардов: «Салтан» Андреасяна выстрелил вопреки хейту
- Павел Прилучный рассказал о любимых сценах в кино
- Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук
- Уходим на карантин: Почему не стоит бояться весенней вспышки гриппа
- Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику
- Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России
- Не только гаджеты: Врач объяснила всплеск близорукости среди молодежи