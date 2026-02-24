Павел Прилучный рассказал о любимых сценах в кино

По его словам, в ленте Георгия Данелии ему особенно запомнилась сцена с дождем и велосипедистом. Актёр отметил, что в целом эта история про приключения ребят в столице сейчас вызывает «щемящее чувство ностальгии по той ушедшей Москве».

Также Прилучный рассказал, что в фильме «Офицеры» самой запоминающейся стала сцена встречи пожилых Ивана Вараввы и Алексея и Любови Трофимовых. Он указал, что в ней «за одну минуту, показана вся жизнь».

«Это фильм про настоящих мужчин, про стержень. И знаете, там нет пафосных героев, там живые люди, которые боятся, но делают свое дело», - заключил артист.

Ранее в Москве на стене дома номер 23 на Чистопрудном бульваре, где жил Георгий Данелия, открыли мемориальную доску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».