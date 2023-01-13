Росздравнадзор проверит клиники, где онкобольных лечат пассами и песнями

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о проверке деятельности сети клиник ООО «Здравница», где пациентов с онкологическими заболеваниями пытаются лечить альтернативными методами. В ведомстве отреагировали на публикацию «Известий», в которой рассказывается об этой сети клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, основатель которой Дмитрий Раевский активно практикует услуги, не прописанные в лицензии.

Сами пациенты пожаловались изданию, что заплатили за лечение от нескольких десятков тысяч до 1,5 миллиона рублей человеку, который позиционирует себя в качестве онкопсихолога и «волшебного доктора». Однако его методы не привели к улучшению состояния больных.

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По их словам, среди методов лечения, применяемых в клиниках Раевского, значатся народные песни и наложение рук. При этом с пациентами не заключались договоры, а деньги переводились на карты третьих лиц либо отдавались наличными. Сам Раевский называет свои результаты лечения онкобольных «сумасшедшими» и «очень классными».

По оценке юристов, в действиях «волшебного доктор» могут быть признаки мошенничества. Хотя, российское законодательство предусматривает, что альтернативной медициной может заниматься любой гражданин при наличии разрешения властей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности употребления спиртовой настойки на тушке крота под названием «кротовуха», которая ранее стала популярным мемом в соцсетях.

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Фото: ray-d.org
ТЕГИ:МошенникиОнкологияРосздравнадзор
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