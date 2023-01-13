Росздравнадзор проверит клиники, где онкобольных лечат пассами и песнями

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о проверке деятельности сети клиник ООО «Здравница», где пациентов с онкологическими заболеваниями пытаются лечить альтернативными методами. В ведомстве отреагировали на публикацию «Известий», в которой рассказывается об этой сети клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, основатель которой Дмитрий Раевский активно практикует услуги, не прописанные в лицензии.

Сами пациенты пожаловались изданию, что заплатили за лечение от нескольких десятков тысяч до 1,5 миллиона рублей человеку, который позиционирует себя в качестве онкопсихолога и «волшебного доктора». Однако его методы не привели к улучшению состояния больных.