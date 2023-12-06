Росздравнадзор опроверг нехватку препаратов от артрита в аптеках

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опровергла данные о якобы нехватке лекарственных препаратов от ревматоидного артрита. В ведомстве подчеркнули, что остатки данных лекарств на рынке превышают 80 тысяч упаковок, что даже больше среднегодового объёма поставок.

Ранее газета «Ведомости» выступила с утверждением, что в российских аптеках отмечается дефицит препарата «яквинус» (тофацитиниб) производства компании Pfizer. Это лекарство назначается пациентам, страдающим артритом.

В Росздравнадзоре пояснили, что в России продолжаются производство, поставки и продажи, в тои числе импортных, препаратов, применяемых при артрите, с международным непатентованным наименованиям тофацитиниб.