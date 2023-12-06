Росздравнадзор опроверг нехватку препаратов от артрита в аптеках
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опровергла данные о якобы нехватке лекарственных препаратов от ревматоидного артрита. В ведомстве подчеркнули, что остатки данных лекарств на рынке превышают 80 тысяч упаковок, что даже больше среднегодового объёма поставок.
Ранее газета «Ведомости» выступила с утверждением, что в российских аптеках отмечается дефицит препарата «яквинус» (тофацитиниб) производства компании Pfizer. Это лекарство назначается пациентам, страдающим артритом.
В Росздравнадзоре пояснили, что в России продолжаются производство, поставки и продажи, в тои числе импортных, препаратов, применяемых при артрите, с международным непатентованным наименованиям тофацитиниб.
По данным системы обязательной маркировки лекарств, отсутствие в конкретной аптеке конкретного препарата нельзя считать дефицитом, потому что доступны аналоги в той же дозировке и с тем же действующим веществом.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вскоре после начал спецоперации на Украине финская Orion Pharma ликвидировала свой российский офис. Основной препарат компании предназначен для лечения ревматоидного артрита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru