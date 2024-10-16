Мурашко: 39 миллионов россиян сделали прививку против гриппа
В России уже 39 миллионов граждан страны вакцинировались от гриппа, заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает сайт Кремля.
По словам министра, кампания идет активно, препараты поставляются своевременно.
«Система здравоохранения тоже готовится к зиме, для нас это эпидсезон и повышенная заболеваемость», — отметил Мурашко.
Мурашко также добавил, что страна полностью обеспечена вакцинными препаратами от гриппа.
Ранее в Сеченовском университете рассказали, какая вакцина лучше защищает от гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru