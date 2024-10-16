Мурашко: 39 миллионов россиян сделали прививку против гриппа

В России уже 39 миллионов граждан страны вакцинировались от гриппа, заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает сайт Кремля.

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По словам министра, кампания идет активно, препараты поставляются своевременно.

«Система здравоохранения тоже готовится к зиме, для нас это эпидсезон и повышенная заболеваемость», — отметил Мурашко.

Мурашко также добавил, что страна полностью обеспечена вакцинными препаратами от гриппа.

Ранее в Сеченовском университете рассказали, какая вакцина лучше защищает от гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Фадеичев
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