Росздравнадзор не выявил в РФ информации о проблемах безопасности вакцин от COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России проводится постоянный мониторинг безопасности иммунопрофилактики, сообщает ТАСС.

По её словам, на сегодняшний день в систему «Фармаконадзор 2.0» поступило порядка 7 тысяч заявлений о нежелательных реакциях в период и после вакцинации от коронавируса, что составляет около 0,018% от числа привитых, то есть не выходит за рамки инструкции по медицинскому применению.

«Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин», - резюмировала Самойлова.

Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что заболел коронавирусом, хотя дважды прошел вакцинацию.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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