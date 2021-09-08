Росздравнадзор не выявил в РФ информации о проблемах безопасности вакцин от COVID-19
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России проводится постоянный мониторинг безопасности иммунопрофилактики, сообщает ТАСС.
По её словам, на сегодняшний день в систему «Фармаконадзор 2.0» поступило порядка 7 тысяч заявлений о нежелательных реакциях в период и после вакцинации от коронавируса, что составляет около 0,018% от числа привитых, то есть не выходит за рамки инструкции по медицинскому применению.
«Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин», - резюмировала Самойлова.
Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что заболел коронавирусом, хотя дважды прошел вакцинацию.
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