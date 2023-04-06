Росстат зафиксировал всплеск заболеваемости ВИЧ и гепатитом

Заболеваемость ВИЧ выросла на 20% к январю 2022 года, гонококковой инфекцией - на 19%. Половина случаев ВИЧ-инфекции пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую, Нижегородскую области и ряд других регионов.

На 45% увеличилось число заболевших острыми формами гепатита. Сифилис в начале года врачи диагностировали у 2,6 тысячи человек.



Заболеваемость туберкулезом увеличилась на 10%.

В Турции и Сирии после землетрясений прогнозируется обострение холеры, заявил «Радиоточке НСН» заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.

