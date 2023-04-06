Росстат зафиксировал всплеск заболеваемости ВИЧ и гепатитом
В России в начале 2023 года зафиксирован резкий рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом. Об этом сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата.
Заболеваемость ВИЧ выросла на 20% к январю 2022 года, гонококковой инфекцией - на 19%. Половина случаев ВИЧ-инфекции пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую, Нижегородскую области и ряд других регионов.
На 45% увеличилось число заболевших острыми формами гепатита. Сифилис в начале года врачи диагностировали у 2,6 тысячи человек.
Заболеваемость туберкулезом увеличилась на 10%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru