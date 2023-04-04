В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой

Так, уже свыше 100 случаев заболевания корью было обнаружено в Новосибирской области. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.

