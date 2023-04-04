В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой
Ситуация по кори в России в целом контролируемая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
При этом отмечается, что есть регионы, где заболеваемость выросла, на этом фоне субъектам поручено активизировать работу по вакцинации непривитых граждан.
Так, уже свыше 100 случаев заболевания корью было обнаружено в Новосибирской области. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.
Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru