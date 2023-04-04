В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой

Ситуация по кори в России в целом контролируемая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом отмечается, что есть регионы, где заболеваемость выросла, на этом фоне субъектам поручено активизировать работу по вакцинации непривитых граждан.

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Так, уже свыше 100 случаев заболевания корью было обнаружено в Новосибирской области. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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