Индийские безжалые пчелы поселились в Московском зоопарке

Этих насекомых нет ни в одном другом зоопарке Европы. Пчелы обосновались в двухэтажной оранжерее-ротонде. Как и в настоящем тропическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь.

Эти пчелы отличаются тем, что они защищаются не жалом, а жвалами – верхними челюстями ротового аппарата.

Ранее в Финляндии приняли решение вернуть обратно в Китай двух панд, которые подарил стране председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Хельсинки, напоминает «Свободная пресса».

