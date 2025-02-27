Индийские безжалые пчелы поселились в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появились индийские безжалые пчелы, рассказали в пресс-службе учреждения.
Этих насекомых нет ни в одном другом зоопарке Европы. Пчелы обосновались в двухэтажной оранжерее-ротонде. Как и в настоящем тропическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь.
Эти пчелы отличаются тем, что они защищаются не жалом, а жвалами – верхними челюстями ротового аппарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru