Индийские безжалые пчелы поселились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились индийские безжалые пчелы, рассказали в пресс-службе учреждения.

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Этих насекомых нет ни в одном другом зоопарке Европы. Пчелы обосновались в двухэтажной оранжерее-ротонде. Как и в настоящем тропическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь.

Эти пчелы отличаются тем, что они защищаются не жалом, а жвалами – верхними челюстями ротового аппарата.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
ТЕГИ:НасекомыеМосковский Зоопарк

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