Россиянам рассказали о вреде просмотра фильмов во время тренировки

Он пояснил, что во время таких тренировок взгляду приходится «непрерывно ловить мелкий экран, который вместе с рукой или подставкой подрагивает в той же амплитуде». В результате копится зрительное утомление, в том числе за счёт того, что при погружении в сюжет снижается частота моргания и роговица пересыхает.

Также просмотр видео во время тренировки заставляет непрерывно работать вестибулярный аппарат. Это связано с тем, что «мозг делит ресурс между управлением движением и слежением за фильмом».

«Обычно проигрывает именно тренировка. ... Интервальная работа в таком состоянии почти не получается... держать пульс и отсчитывать секунды, одновременно разбирая диалоги на экране, мозг не успевает», — указал Халимов.

Эксперт добавил, что во время занятий спортом лучше слушать музыку, так как она задаёт ритм и помогает держать темп.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что в 2026 году россияне стали ходить в спортзалы не для похудения, а ради снятия стресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».