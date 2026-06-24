Россиянам рассказали о вреде просмотра фильмов во время тренировки
Просмотр видео во время занятий на беговой дорожке или велотренажере не только снижает пользу от тренировки, но и наносит вред глазам. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фитнесу Эмиль Халимов.
Он пояснил, что во время таких тренировок взгляду приходится «непрерывно ловить мелкий экран, который вместе с рукой или подставкой подрагивает в той же амплитуде». В результате копится зрительное утомление, в том числе за счёт того, что при погружении в сюжет снижается частота моргания и роговица пересыхает.
Также просмотр видео во время тренировки заставляет непрерывно работать вестибулярный аппарат. Это связано с тем, что «мозг делит ресурс между управлением движением и слежением за фильмом».
«Обычно проигрывает именно тренировка. ... Интервальная работа в таком состоянии почти не получается... держать пульс и отсчитывать секунды, одновременно разбирая диалоги на экране, мозг не успевает», — указал Халимов.
Эксперт добавил, что во время занятий спортом лучше слушать музыку, так как она задаёт ритм и помогает держать темп.
Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что в 2026 году россияне стали ходить в спортзалы не для похудения, а ради снятия стресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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