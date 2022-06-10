Россиянам рассказали о последствиях для кожи при использовании просроченной косметики
Врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила, что при использовании просроченной косметики для лица возможны высыпания и аллергические реакции, сообщает NEWS.ru.
По её словам, серьёзных последствий и длительного лечения ожидать не стоит. Она отметила, что скорее всего, такая косметика просто не будет активно действовать, так как её ингредиенты потеряют свою силу.
«Очень страшных последствий нет... Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть», — добавила Егорова.
Ранее дерматолог Инна Петросова заявила, что людям со светлой кожей и большим количеством родинок нежелательно загорать, сообщает RT.
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