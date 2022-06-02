Врач-терапевт назвала полезные свойства черешни
Врач-терапевт Инна Михайлова заявила, что в сутки следует употреблять не более 300 граммов черешни, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, это одна из самых вкусных и полезных ранних ягод. Она отметила, что черешня помогает нормализовать баланс витаминов, нормализует пищеварение, обладает лёгким слабительным эффектом и даже предотвращает появление раковых клеток.
«Черешня является источником калия, который поддерживает нормальное кровяное давление... играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы. В ягоде также много железа, что позволяет быстрее справиться с анемией», - добавила она.
Михайлова также предупредила, что диабете и при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта употреблять черешню нужно с большой осторожностью.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что за сутки можно съесть 781 грамм земляники или 566 граммов вишни или черешни, сообщает RT.
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