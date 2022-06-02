Врач-терапевт назвала полезные свойства черешни

По её словам, это одна из самых вкусных и полезных ранних ягод. Она отметила, что черешня помогает нормализовать баланс витаминов, нормализует пищеварение, обладает лёгким слабительным эффектом и даже предотвращает появление раковых клеток.

«Черешня является источником калия, который поддерживает нормальное кровяное давление... играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы. В ягоде также много железа, что позволяет быстрее справиться с анемией», - добавила она.

Михайлова также предупредила, что диабете и при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта употреблять черешню нужно с большой осторожностью.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что за сутки можно съесть 781 грамм земляники или 566 граммов вишни или черешни, сообщает RT.