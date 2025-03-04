«ЖКТ, рак и диабет»: Россиянам рассказали, кому нельзя держать пост

Не стоит поститься, если у человека есть такие заболевания, как рак, болезни ЖКТ, туберкулез или грипп, заявила эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Также Меркулова отметила, что основными противопоказаниями также являются язвенная болезнь, заболевания щитовидной железы и нарушения обмена веществ, а также состояния, требующие срочного хирургического вмешательства.

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По словам врача, наличие сахарного диабета также требует консультации с врачом по поводу изменений диеты. Помимо прочего, если у человека есть риск возрастного снижения мышечной массы, то можно получить согласие священника на ослабление поста, например, употреблять рыбу или молочные продукты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал в первые четыре дня Великого поста сокращать рабочий день на два часа, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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