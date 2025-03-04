«ЖКТ, рак и диабет»: Россиянам рассказали, кому нельзя держать пост

Не стоит поститься, если у человека есть такие заболевания, как рак, болезни ЖКТ, туберкулез или грипп, заявила эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Также Меркулова отметила, что основными противопоказаниями также являются язвенная болезнь, заболевания щитовидной железы и нарушения обмена веществ, а также состояния, требующие срочного хирургического вмешательства.