Великобритания ответила на заявления о передаче Киеву ядерного оружия

Великобритания заявила, что не передавала и не намерена передавать Украине ядерное оружие, назвав подобные утверждения дезинформацией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское посольство в Москве.

В дипмиссии подчеркнули, что Лондон полностью соблюдает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и придерживается курса на предотвращение распространения такого вооружения. Представители посольства отметили, что страна не предоставляет Киеву ни ядерное оружие, ни связанные с ним технологии и делать этого не собирается.

СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой

Ранее аналогичное опровержение прозвучало от французского представительства в Москве. Там также заявили, что сведения о возможной передаче Украине оружия подобного типа не соответствуют действительности.

До этого Служба внешней разведки России сообщала, что Великобритания и Франция готовятся втайне передать Киеву ядерное устройство — атомную или так называемую «грязную бомбу». В ведомстве утверждали, что подобные шаги означали бы нарушение международного права и подорвали бы глобальную систему нераспространения, передает «Радиоточка НСН».

