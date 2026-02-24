Великобритания ответила на заявления о передаче Киеву ядерного оружия
Великобритания заявила, что не передавала и не намерена передавать Украине ядерное оружие, назвав подобные утверждения дезинформацией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское посольство в Москве.
В дипмиссии подчеркнули, что Лондон полностью соблюдает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и придерживается курса на предотвращение распространения такого вооружения. Представители посольства отметили, что страна не предоставляет Киеву ни ядерное оружие, ни связанные с ним технологии и делать этого не собирается.
Ранее аналогичное опровержение прозвучало от французского представительства в Москве. Там также заявили, что сведения о возможной передаче Украине оружия подобного типа не соответствуют действительности.
До этого Служба внешней разведки России сообщала, что Великобритания и Франция готовятся втайне передать Киеву ядерное устройство — атомную или так называемую «грязную бомбу». В ведомстве утверждали, что подобные шаги означали бы нарушение международного права и подорвали бы глобальную систему нераспространения, передает «Радиоточка НСН».
