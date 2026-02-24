Великобритания ответила на заявления о передаче Киеву ядерного оружия

Великобритания заявила, что не передавала и не намерена передавать Украине ядерное оружие, назвав подобные утверждения дезинформацией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское посольство в Москве.

В дипмиссии подчеркнули, что Лондон полностью соблюдает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и придерживается курса на предотвращение распространения такого вооружения. Представители посольства отметили, что страна не предоставляет Киеву ни ядерное оружие, ни связанные с ним технологии и делать этого не собирается.