Пользователи VK смогут напрямую записываться в салоны красоты, на йогу и к врачу

Теперь пользователям будет доступна кнопка «Записаться», при нажатии которой открывается привычная онлайн-форма для выбора специалиста, места и других необходимых параметров. А подтверждения и напоминания будут приходить в VK Мессенджере и при желании отображаться в Календаре Mail.ru.

До этого сервисы «Литрес» и VK Play проинформировали своих пользователей об отключении авторизации посредством Google или Apple ID. Чтобы сохранить доступ к своему профилю пользователей призвали проверить актуальность привязанных к нему электронной почты и номера телефона.

Платформа VK Play рекомендовала своим пользователям входить в свои аккаунты посредством «Почты Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, продлевающий до 1 января 2025 года возможность регистрации и авторизации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов и электронной почты, передает «Радиоточка НСН».



