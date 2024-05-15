Пользователи VK смогут напрямую записываться в салоны красоты, на йогу и к врачу
С 15 мая пользователи VK смогут напрямую записываться в салоны красоты, на йогу и к врачу, а также выбрать другие услуги в самом приложении, сообщили в пресс-службе.
Благодаря интеграции с YCLIENTS сделать это можно будет, не отрываясь от просмотра новостной ленты, фотографий и клипов.
Теперь пользователям будет доступна кнопка «Записаться», при нажатии которой открывается привычная онлайн-форма для выбора специалиста, места и других необходимых параметров. А подтверждения и напоминания будут приходить в VK Мессенджере и при желании отображаться в Календаре Mail.ru.
До этого сервисы «Литрес» и VK Play проинформировали своих пользователей об отключении авторизации посредством Google или Apple ID. Чтобы сохранить доступ к своему профилю пользователей призвали проверить актуальность привязанных к нему электронной почты и номера телефона.
Платформа VK Play рекомендовала своим пользователям входить в свои аккаунты посредством «Почты Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники».
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, продлевающий до 1 января 2025 года возможность регистрации и авторизации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов и электронной почты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru