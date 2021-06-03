Россиянам рассказали, где наибольший шанс заразиться коронавирусом

По его словам, по некоторым параметрам можно определить, насколько опасно то или иное место с точки зрения возможности столкнуться с COVID-19. Он предложил каждый раз оценивать количество людей в закрытом помещении, время, которое вы там проведете, а также соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Бровко отметил, что россияне бояться ходить в поликлиники, чтобы не заразиться, но при этом ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте. При этом риск такой же, что и при посещении медицинских учреждений, особенно если не соблюдаются санитарные меры.

Россия сейчас находится на стадии перелома по эпидемиологической обстановке с коронавирусом. Такую оценку текущей ситуации озвучил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в рамках Петербургского международного экономического форума.

