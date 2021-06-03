Россиянам рассказали, где наибольший шанс заразиться коронавирусом

Стало известно, где выше риск заразиться коронавирусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена общественного совета при Минздраве Эрика Бровко.

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

По его словам, по некоторым параметрам можно определить, насколько опасно то или иное место с точки зрения возможности столкнуться с COVID-19. Он предложил каждый раз оценивать количество людей в закрытом помещении, время, которое вы там проведете, а также соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Бровко отметил, что россияне бояться ходить в поликлиники, чтобы не заразиться, но при этом ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте. При этом риск такой же, что и при посещении медицинских учреждений, особенно если не соблюдаются санитарные меры.

Россия сейчас находится на стадии перелома по эпидемиологической обстановке с коронавирусом. Такую оценку текущей ситуации озвучил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в рамках Петербургского международного экономического форума.

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ФОТО: pixabay.com
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