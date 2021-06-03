Россиянам рассказали, где наибольший шанс заразиться коронавирусом
Стало известно, где выше риск заразиться коронавирусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена общественного совета при Минздраве Эрика Бровко.
По его словам, по некоторым параметрам можно определить, насколько опасно то или иное место с точки зрения возможности столкнуться с COVID-19. Он предложил каждый раз оценивать количество людей в закрытом помещении, время, которое вы там проведете, а также соблюдение социальной дистанции и масочного режима.
Бровко отметил, что россияне бояться ходить в поликлиники, чтобы не заразиться, но при этом ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте. При этом риск такой же, что и при посещении медицинских учреждений, особенно если не соблюдаются санитарные меры.
Россия сейчас находится на стадии перелома по эпидемиологической обстановке с коронавирусом. Такую оценку текущей ситуации озвучил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в рамках Петербургского международного экономического форума.
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