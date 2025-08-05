Россиянам рассказали, чем опасна краснуха

По её словам, это заболевание опасно для людей с несовершенным иммунитетом, например, для детей, а также для беременных женщин, которым грозят срыв беременности, гибель плода или развитие дефектов у будущего ребёнка.

Тяжело краснуху переносят подростки и взрослые, у которых может долго держаться очень высокая температура, интоксикация, воспаление конъюнктивы и боли в суставах до 10 дней.

Также болезнь опасна своими осложнениями, к которым относятся артриты, отиты, энцефалиты.

По словам Романовской, лучший способ защиты от краснухи — это своевременная вакцинация. Детям прививки делают в рамках национального календаря — в год и в шесть лет. Взрослые могут сдать анализы на наличие антител и, в случае необходимости, пройти вакцинацию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь.

