Россиянам раскрыли неочевидную пользу пения и занятиями вокалом

Пение благоприятно влияет на работу лёгких и может служить профилактикой деменции, заявила в беседе с NEWS.ru участница фольклорной группы «Жемчуга» Янина Максимова. По её словам, вокальные практики также способствуют снижению уровня стресса и стабилизации эмоционального состояния.

Артистка пояснила, что занятия вокалом требуют глубокого диафрагмального дыхания, которое улучшает кровообращение и функцию дыхательной системы. Регулярные упражнения, как отметила Максимова, помогают снять напряжение, выровнять эмоциональный фон и повысить общий тонус. Кроме того, процесс пения тренирует память и концентрацию внимания.