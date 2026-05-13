Россиянам раскрыли неочевидную пользу пения и занятиями вокалом

Пение благоприятно влияет на работу лёгких и может служить профилактикой деменции, заявила в беседе с NEWS.ru участница фольклорной группы «Жемчуга» Янина Максимова. По её словам, вокальные практики также способствуют снижению уровня стресса и стабилизации эмоционального состояния.

Артистка пояснила, что занятия вокалом требуют глубокого диафрагмального дыхания, которое улучшает кровообращение и функцию дыхательной системы. Регулярные упражнения, как отметила Максимова, помогают снять напряжение, выровнять эмоциональный фон и повысить общий тонус. Кроме того, процесс пения тренирует память и концентрацию внимания.

Особое место в этом контексте, по мнению фольклориста, занимает народная песня. Она не просто сохраняет культурное наследие, но и помогает человеку ощутить связь с корнями, укрепить чувство идентичности.

«Для многих людей обращение к традиционной музыке становится источником внутренней опоры и уверенности в себе», — подчеркнула Максимова.

