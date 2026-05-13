Россиянам раскрыли неочевидную пользу пения и занятиями вокалом
Пение благоприятно влияет на работу лёгких и может служить профилактикой деменции, заявила в беседе с NEWS.ru участница фольклорной группы «Жемчуга» Янина Максимова. По её словам, вокальные практики также способствуют снижению уровня стресса и стабилизации эмоционального состояния.
Артистка пояснила, что занятия вокалом требуют глубокого диафрагмального дыхания, которое улучшает кровообращение и функцию дыхательной системы. Регулярные упражнения, как отметила Максимова, помогают снять напряжение, выровнять эмоциональный фон и повысить общий тонус. Кроме того, процесс пения тренирует память и концентрацию внимания.
Особое место в этом контексте, по мнению фольклориста, занимает народная песня. Она не просто сохраняет культурное наследие, но и помогает человеку ощутить связь с корнями, укрепить чувство идентичности.
«Для многих людей обращение к традиционной музыке становится источником внутренней опоры и уверенности в себе», — подчеркнула Максимова.
Ранее эксперт Комар рассказал о самых неожиданных формах аллергии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Экс-глава самарского МЧС отправится в колонию на 11 лет за взятки
- СМИ: Бывший брянский губернатор Богомаз перейдет в Госдуму
- Россиянам раскрыли неочевидную пользу пения и занятиями вокалом
- Россиянам объяснили, кто заплатит налог по вкладам в 2026 году
- Россиянам прояснили права при сокращении штатов на работе
- Аналитик энергорынка объяснил рекордные поставки российского газа в ЕС
- Политолог не увидел в интервью Мендель попытки США убрать Зеленского
- Юрист сообщил, кто получит многомиллионное наследство Владимира Молчанова
- Контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей
- Ценам на клубнику предрекли сильное падение в ближайшие недели