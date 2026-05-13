Эксперт Комар рассказал о самых неожиданных формах аллергии
Психолог, специалист по работе с аллергией и психосоматикой Алексей Комар перечислил самые неожиданные формы аллергии. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Так, Комар поделился историей о пациенте с аллергией на утюг. У мужчины начинался отек и появлялись пятна на теле, когда его жена брала прибор и приступала к глажке. У другой пациентки на фоне тяжелой жизненной истории возникла аллергия на холод летом, из-за прохладного ветра у женщины появлялась крапивница.
«Недавно впервые за много лет практики услышал про поллиноз на пыльцу оливы. Оказывается, в Средиземноморье это такая же популярная тема, как в России реакция на амброзию», — поделился эксперт.
Кроме того, наука зафиксировала ряд других редких видов аллергии. В их числе аллергия на никель — прикосновение к металлическим деньгам провоцирует крапивницу, «альфа-гал синдром» - аллергия на красное мясо, после укуса некоторых видов клещей, а также реакция на воду, когда иммунная система воспринимает жидкость как врага. В этом случае аллергию могут вызывать даже собственные слезы и пот.
Ранее врач-аллерголог Павел Бережанский назвал главным отличием аллергии от ОРВИ отсутствие температуры и признаков интоксикации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
