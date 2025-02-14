Россиянам раскрыли безвредную частоту употребления селедки в пищу

Любителям соленой селедки лучше есть её не чаще двух раз в неделю. Такой совет дала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В комментарии aif.ru она пояснила, что сама по себе сельдь, в принципе, полезный продукт, поскольку содержит много белка и полиненасыщенных жирных кислот. Такие составляющие могут помочь, в частности, в профилактике атеросклероза.