Россиянам раскрыли безвредную частоту употребления селедки в пищу
Любителям соленой селедки лучше есть её не чаще двух раз в неделю. Такой совет дала врач-терапевт Надежда Чернышова.
В комментарии aif.ru она пояснила, что сама по себе сельдь, в принципе, полезный продукт, поскольку содержит много белка и полиненасыщенных жирных кислот. Такие составляющие могут помочь, в частности, в профилактике атеросклероза.
Однако большую пользу принесет вариант запеченной рыбы или приготовленной другим способом. Что касается соленого варианта, то в этом случае нужно употреблять сельдь с осторожностью, отметила специалист. По её словам, особенно это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или болезнями почек.
В среднем, рекомендуется съедать не больше, чем по 50−70 граммов соленой селедки дважды в неделю. При серьезной почечной недостаточности, склонности к отекам или сердечным заболеваниям от данного продукта лучше вообще отказаться, подчеркнула Надежда Чернышова.
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