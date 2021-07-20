Россиянам посоветовали сдать кровь перед прививкой от COVID-19

Вакцинироваться можно только в оптимальном состоянии здоровья, поэтому перед прививкой следует сдать клинический анализ крови и проверить, не показывает ли он воспалительную реакцию в организме, посоветовала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина.

По её словам, в первую очередь нужно обратить внимание на увеличение числа лейкоцитов.

«Второе – надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов. Почему? Потому что это показатель, который характеризует аллергию. Эозинофилов должно быть не более 5, а базофилов – не более 1%», - сообщила она в эфире «Радио 1».

Если показатели превышают норму, вакцинацию надо отложить. Если в последующие дни самочувствие не изменится, то организм придёт в норму за неделю, уточнила Калинина.

Максимально допустимый медицинский отвод дается на месяц. Если проблема не уходит, то решение о вакцинации должны принимать врачи, и прививку, вероятно, будут делать в условиях стационара.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что противопоказанием к вакцинации являются острые состояния и гиперчувствительность к компонентам вакцины.

