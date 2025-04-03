Россиянам объяснили пользу регулярного завтрака
Завтрак можно пропускать, но польза от утреннего приёма пищи очень значительна. При регулярном завтраке вам будет меньше хотеться чего-от сладкого в течение дня, кроме того, прибавится бодрости.
Об этом рассказала изданию «Газета.ру» врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Она особо отметила, что все эти положительные моменты возможны только при сбалансированном и сытном завтраке с белками, жирами и углеводами.
Кроме того, по словам специалиста, здоровый завтрак «запускает» функционирование мозга после сна. Без утреннего приема пищи мозгу может не хватить питательных ресурсов, в результате резко упадет концентрация внимания.
Также, если не пропускать завтрак, у человека повышается стрессоустойчивость и снижается тревожность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru