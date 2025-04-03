Россиянам объяснили пользу регулярного завтрака

Завтрак можно пропускать, но польза от утреннего приёма пищи очень значительна. При регулярном завтраке вам будет меньше хотеться чего-от сладкого в течение дня, кроме того, прибавится бодрости.

Об этом рассказала изданию «Газета.ру» врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Она особо отметила, что все эти положительные моменты возможны только при сбалансированном и сытном завтраке с белками, жирами и углеводами.