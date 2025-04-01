Весна – время позаботиться о сердце

Есть несколько важных факторов, влияющих на работу сердечно-сосудистой системы весной и осенью:

· Переменчивая погода

Резкие колебания температуры воздуха и атмосферного давления негативно отражаются на работе сердца и сосудов. При потеплении на 10°С уровень влажности воздуха может увеличиваться до отметки 90-100%, что уменьшает содержание в воздухе кислорода. В этих условиях сердце вынуждено работать с повышенными интенсивностью и частотой сокращений, это вызывает увеличение нагрузки на миокард (мышечную ткань сердца), повышает риск развития гипертонических кризов, инсультов, инфарктов, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, колебания температуры воздуха и атмосферного давления провоцируют спазмы коронарных артерий.

· Авитаминоз

Те овощи и фрукты, которые сохранились с осени, уже утратили большую часть своих полезных веществ, витаминов и минералов, и это может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) - например, аритмии при нехватке калия и магния.

· Сезонная гиподинамия

Резкое увеличение физических нагрузок после зимней гиподинамии способно спровоцировать обострение болезней сосудов и сердца.

· Пониженный после зимы иммунитет

Не секрет, что весной иммунитет слабеет – поскольку, как уже говорилось выше, организм испытывает недостаток витаминов и микроэлементов. Общее снижение иммунитета неблагоприятно сказывается на сердце и сосудах.

· Изменение гормонального фона из-за увеличения светового дня

Изменение биоритмов в процессе адаптации организма к увеличению светового дня приводит к повышению уровня стресса, сопровождающегося выбросом гормонов кортизола и адреналина, в результате чего возрастает нагрузка на сердце.

· Обострение хронических воспалительных процессов, аллергических реакций

Весной обостряются и инфекционные болезни, способные вызвать осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. Аллергические реакции усиливают воспалительные процессы, что также негативным образом сказывается на течении болезней сердечно-сосудистой системы.

КАК ПОМОЧЬ СЕРДЦУ И СОСУДАМ? 8 ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК

Предупредить весеннее обострение сердечно-сосудистых заболеваний помогут несколько правил:

· Контроль артериального давления и пульса

Регулярно измеряйте уровень артериального давления (утром и вечером, а также при плохом самочувствии). Фиксируйте данные в специальном дневничке или мобильном приложении. Не забывайте дневничок, когда идете на прием к кардиологу или терапевту. Принимайте гипотензивные препараты строго по схеме, не снижая дозу без согласования с врачом.

· Коррекция питания

Увеличьте употребление Омега-3 (жирная рыба, льняное масло), антиоксидантов (ягоды, цитрусовые, зелень). И наоборот, ограничьте употребление соли (не более 5 г/сутки), животных жиров (сало, сливочное масло), кофеина (не более 1–2 чашек кофе в день).

· Физическая активность без перегрузок

Умеренные физические нагрузки должны постоянно присутствовать в жизни человека. Они должны быть дозированными и обязательно регулярными. Например, ежедневные прогулки (от 30 до 60 минут в спокойном темпе), гимнастика, йога, физические упражнения, плавание.

· Контроль липидного профиля крови

Пациентам с ССЗ в обязательном порядке показан контроль показателей липидного обмена (те называемого «плохого» холестерина – ЛПНП). Его уровень должен соответствовать целевым значениям в зависимости от сердечно-сосудистого риска (не более 1,4 ммоль/л для пациентов с высоким и очень высоким риском).

· Контроль уровня глюкозы крови

Это особенно актуально для пациентов с сахарным диабетом).

· Избегание стресса

Соблюдайте режим сна (7–8 часов в проветренном помещении). Вам помогут некоторые дыхательные практики. Избегайте конфликтов – эмоциональные всплески провоцируют скачки давления.

· Отказ от вредных привычек

Курение – один из главных врагов сердца и сосудов. Из-за курения риск развития инфаркта повышается в 2–4 раза. Злоупотребление алкоголем приводит к развитию и обострению имеющихся ССЗ.

· Регулярные обследования

Плановый комплексный кардиоскрининг необходим, пожалуй, каждому. Мужчинам и женщинам до 40 лет он показан 1 раз в 3 года, после 40 лет – 1 раз в год (если не выявлено серьезных заболеваний сердца и сосудов; в этом случае частота прохождения обследования может быть увеличена лечащим врачом, например, до 1 раза в 6 месяцев).

ЧТО ВХОДИТ В ОПТИМАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ?

Перечислю основные исследования, которые я рекомендую проходить в рамках кардиоскриинига:

- Общий и биохимический анализ крови (липидный профиль крови, глюкоза, креатинин, электролиты – калий, магний, АЛТ, АСТ, КФК).

- Коагулограмма крови (проверка активности свёртывающей системы крови).

- ЭКГ (электрокардиография) для выявления ишемии, аритмий.

- Измерение артериального давления и пульса с ведением дневника (в идеале - суточный мониторинг, СМАД при наличии гипертонии).

- Эхокардиография для оценки работы сердца.

Дополнительно (по показаниям) я советую выполнить и сдать:

- Холтеровское (суточное) мониторирование сердечного ритма.

- Нагрузочный тест (тредмил-тест, стресс ЭХОКГ) для выявления скрытой ишемии миокарда.

- Анализы крови на витамин D и гормоны щитовидной железы (их дисбаланс тоже влияет на работу сердца).

- УЗИ брахиоцефальных артерий (артерий шеи) при диагностированном атеросклерозе.

- Анализ крови на определение маркера сердечной недостаточности (Nt-proBNP) – необходим пациентам с ССЗ.

Добавлю, что существует и такое достаточно узкое диагностическое исследование, как коронарография (рентгенография сосудов сердца), оно назначается врачом по показаниям при выявлении ишемии миокарда (ИБС).

Всё перечисленное – это элементы планового, обстоятельного кардиоскрининга. Но если у вас появились какие-либо тревожные или просто непонятные симптомы (боль в груди, одышка, неприятные ощущения, резкая боль под левой лопаткой и другие) обследование нужно пройти внепланово и как можно скорее. Это позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50–70%.

Здоровья вашему сердцу и сосудам!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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