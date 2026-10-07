Нагрузка и гаджеты: Почему растет число детей с близорукостью
Наталья Шилова раскрыла НСН, что многие маленькие дети имеют небольшую физиологическую дальнозоркость, однако по мере роста эта особенность должна исчезать, но так происходит не у всех.
Рост случаев близорукости среди детей связан с предрасположенностью, передающейся по наследству, а также с цифровой нагрузкой. Об этом НСН рассказал врач-офтальмолог Наталья Шилова.
Гонконгская ассоциация офтальмологов опубликовала прогноз, согласно которому уже через два года почти две трети восьмилетних жителей города столкнутся с близорукостью. Специалисты связывают это с сокращением так называемого запаса дальнозоркости — физиологического резерва, который в норме откладывает наступление миопии у детей. Тем временем, как пишет Report, в Бельгии к 2050 году почти 1 млн детей могут страдать близорукостью. Шилова объяснила, что такое запас дальнозоркости и как его проверяют.
«У большинства маленьких детей есть небольшая физиологическая дальнозоркость. Глаз ещё относительно короткий, а по мере его роста этот плюс постепенно уменьшается. Именно его называют запасом дальнозоркости. Если запас слишком мал для возраста или быстро сокращается, вероятность появления близорукости в ближайшие годы повышается. При этом ребёнок может хорошо видеть по таблице и ни на что не жаловаться. Поэтому одной проверки остроты зрения недостаточно, нужно оценивать и рефракцию, то есть оптические характеристики глаза», — отметила она.
При этом Шилова заявила, что данные гонконгских и бельгийских исследователей не следует накладывать на российских детей.
«Распространение близорукости связано с наследственной предрасположенностью и условиями жизни. Дети много работают на близком расстоянии и мало бывают на улице при дневном свете. Телефон, который держат близко к глазам, добавляет такую нагрузку, но сводить всё к гаджетам неверно. Рост распространённости миопии начался ещё до их массового появления. Гонконгские и бельгийские цифры следует воспринимать как прогнозы. Результаты скрининга не означают, что через два года близорукость обязательно будет у двух третей всех восьмилетних жителей города. Эти оценки нельзя напрямую переносить на российских детей», — отметила она.
Ранее кардиолог Валентина Байдина заявила, что постоянно высокое артериальное давление имеет негативные последствия для зрения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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