Рост случаев близорукости среди детей связан с предрасположенностью, передающейся по наследству, а также с цифровой нагрузкой. Об этом НСН рассказал врач-офтальмолог Наталья Шилова.

Гонконгская ассоциация офтальмологов опубликовала прогноз, согласно которому уже через два года почти две трети восьмилетних жителей города столкнутся с близорукостью. Специалисты связывают это с сокращением так называемого запаса дальнозоркости — физиологического резерва, который в норме откладывает наступление миопии у детей. Тем временем, как пишет Report, в Бельгии к 2050 году почти 1 млн детей могут страдать близорукостью. Шилова объяснила, что такое запас дальнозоркости и как его проверяют.

«У большинства маленьких детей есть небольшая физиологическая дальнозоркость. Глаз ещё относительно короткий, а по мере его роста этот плюс постепенно уменьшается. Именно его называют запасом дальнозоркости. Если запас слишком мал для возраста или быстро сокращается, вероятность появления близорукости в ближайшие годы повышается. При этом ребёнок может хорошо видеть по таблице и ни на что не жаловаться. Поэтому одной проверки остроты зрения недостаточно, нужно оценивать и рефракцию, то есть оптические характеристики глаза», — отметила она.