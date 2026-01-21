Прогулка или сон: Россиянам рассказали, когда делать перерыв в работе
Нейрофизиолог Владимир Алимов заявил НСН, что недолгая прогулка может помочь восстановить работоспособность.
Если работник во время обеденного перерыва не отдохнет, его дальнейшая продуктивность будет очень низкой, заявил НСН нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов.
Новый опрос, проведенный в США, показал, что продуктивность работников падает до минимального значения в 14:06. Им необходимо вдвое восполнить запасы энергии, чтобы продолжать работать. Об этом сообщает Study Finds со ссылкой на исследование Talker Research. Именно в 14:06 начинается точка спада энергии, когда мозг перестает быть продуктивным и большинству людей не хватает сил даже на бытовые дела. Алимов объяснил, с чем это связано.
«Еще в 20 веке было установлено, если человек начинает работать в девять часов утра, у него случится период утомляемости в определенный момент. В начале дня работоспособность постепенно увеличивается, в какой-то момент она достигает плато, держится на одном уровне несколько часов. Это как раз будет период в 13-14 часов дня. Затем уже начинается период утомляемости. Конечно, это зависит от человека, от типа работы, но в этот момент работоспособность начинает снижаться. Именно поэтому в это время принято делать обеденный перерыв. В некоторых современных компаниях можно включить даже дневной сон. Если этот перерыв не сделать, работоспособность продолжится снижаться, продуктивность будет очень низкой, продолжать работу будет бессмысленно. А если перерыв сделать, после него работоспособность начнет снова повышаться постепенно, не так сильно, но все равно. Если человек просыпается только в 12 часов, у него спад работоспособности будет смещен», - рассказал он.
Он также рассказал, что делать работникам, которые не могут отвлечься на дневной сон.
«С одной стороны, у нас есть данные о том, что короткий дневной сон может быть полезен. Но это все индивидуально. Есть люди, например, которые хотят спать после обеда, есть даже понятие «фуд-кома». А есть люди, у которых вообще нет потребности спать днем. В этот период может помочь прогулка небольшая – на улице или даже по коридорам. Ходьба сама по себе может помочь в восстановлении работоспособности. Это хороший вариант для смены деятельности. Что касается перекура, все вредные привычки снижают работоспособность», - добавил собеседник НСН.
Вечером бывает легче запоминать информацию, так как мозг устал и не отвлекается на внешние источники, фокусируется на чем-то одном, рассказал НСН врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
