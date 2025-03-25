Россиянам назвали продукты, которые нельзя есть перед полетом
Существует специальная предполетная диета, согласно которой, следует избегать газированных напитков, бобовых, капусты и овощей. Об этом рассказала доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что перед полетом не стоит употреблять газообразующие продукты, так как они вызывают воздушный метеоризм и могут создать проблемы с ЖКТ. К ним относятся некоторые овощи, такие как капуста, бобовые и газировка.
Также, по словам Вербы, важно пить достаточно жидкости в полете – один стакан воды на час полета.
Ранее кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что может привести к смерти человека на борту самолета. Так, он отметил долгое нахождение в сидячем положении поскольку возникает застой в венах, что может привести к формированию тромба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru