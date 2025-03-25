Россиянам назвали продукты, которые нельзя есть перед полетом

Она отметила, что перед полетом не стоит употреблять газообразующие продукты, так как они вызывают воздушный метеоризм и могут создать проблемы с ЖКТ. К ним относятся некоторые овощи, такие как капуста, бобовые и газировка.

Также, по словам Вербы, важно пить достаточно жидкости в полете – один стакан воды на час полета.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что может привести к смерти человека на борту самолета. Так, он отметил долгое нахождение в сидячем положении поскольку возникает застой в венах, что может привести к формированию тромба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

