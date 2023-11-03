Россиянам назвали причины ранней седины
Ранняя седина может стать следствием гормональных сбоев, дефицита витаминов и микроэлементов и ряда других проблем со здоровьем. Об этом в интервью порталу «Газета.Ru» рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО Юлия Сидоркина.
По ее словам, седина — это естественное возрастное изменение, связанное с уменьшением количества вырабатываемого в организме меланина. Первые седые волосы появляются в возрасте 25-30 лет. При этом ранней сединой для людей монголоидной и европеоидной расы считается появление седых волос в возрасте до 25 лет, для людей негроидной расы — до 30 лет.
Раннюю седину могут спровоцировать гормональные проблемы (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза), заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, дефицит витаминов и микроэлементов, беременность и лактация, стрессы и синдром хронической боли, а также прием некоторых лекарств и неблагоприятная экология. Кроме того, к ранней седине могут привести работа на вредном производстве, системные нарушения сна и отдыха, дефицит белка и употребление табака, алкоголя и наркотиков.
Важна и генетическая предрасположенность к ранней седине. Появление седых волос в молодом возрасте у родителей с большой вероятностью коснется и их детей. В этом случае раннюю седину следует считать вариантом нормы, отметила Сидоркина.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что при индексе массы тела более 40 в возрастной группе 25-30 лет смертность от заболеваний, ассоциированных с ожирением, увеличивается в 12 раз по сравнению с лицами из той же возрастной категории с нормальной массой тела. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru