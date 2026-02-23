Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В частности, россиянин поднялся с 17-го места на 16-е, обойдя Андрея Рублёва, потерявшего сразу четыре позиции и опустившегося на 18-ю строчку. При этом оба российских теннисиста проиграли на турнире в Дохе первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (Испания) - в четвертьфинале и полуфинале, соответственно.
Лучший результат в рейтинге ATP среди представителей РФ - у Даниила Медведева. Он занимает 11-е место.
Ранее Медведев на турнире в Дохе (Катар) во втором круге уступил греку Стефаносу Циципасу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
