Россиян предупредили об опасности каш и пюре быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления несут серьёзную угрозу здоровью человека. Их регулярное употребление может спровоцировать развитие диабета и атеросклероза, предупредила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Как отметила специалист в комментарии NEWS.ru, данный продукт имеет высокий гликемический индекс, что может привести к значительным скачкам содержания сахара в крови. Такой процесс постепенно приводит к инсулинорезистентности и диабету второго типа. Кроме того, «экспресс-каши» приводят к повышению уровня плохого холестерина. Это, в свою очередь, влечет увеличение риска развития атеросклероза и гипертонии.

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По словам биолога, в целом многие быстрозавариваемые продукты, помимо сахара, имеют в своем составе избыточное количество соли. Это может привести к задержке жидкости в организме и повышению давления, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Фото: ozon.ru
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