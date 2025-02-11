Россиян предупредили об опасности каш и пюре быстрого приготовления

По словам биолога, в целом многие быстрозавариваемые продукты, помимо сахара, имеют в своем составе избыточное количество соли. Это может привести к задержке жидкости в организме и повышению давления, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о важности завтрака. Он запускает метаболические часы на сутки, что очень важно для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса.

