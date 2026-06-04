Россиян предупредили о рисках чтения в кровати

Он указал, что речь идёт о чтении лёжа, как на спине, так и на животе. По его словам, из-за этого возникает «определённая перегрузка шеи, мышц шейно-грудного перехода, плечевого пояса».

Белаш отметил, что в результате могут появиться болевые синдромы. Также чтение лёжа может стать причиной затруднённого притока артериальной крови и оттока венозной крови. Не стоит забывать и про нагрузку на глаза.

«В положении лежа... очень трудно, регулировать расстояние до глаз... Это негативно сказывается и быстрее приводит к снижению остроты зрения», — пояснил врач.

Эксперт добавил, что лучше всего читать в положении сидя - откинувшись на спинку кресла или облокотившись на стол.

Ранее невролог Павел Хорошев заявил «Радиоточке НСН», что ведение дневников является лучшей тренировкой для мозга.