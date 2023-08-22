Россиян предупредили о приближении колоссальной 4-дневной магнитной бури

Россиян предупредили о приближении колоссальной четырехдневной магнитной бури.

Более 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей

С 22 августа ожидается двукратная мощная атака геоударов. Шторм закончится 26 августа, а в пике он достигнет отметки в четыре балла.

Метеозависимым, а также склонным к тревоге и депрессии россиянам в этот период рекомендуется больше отдыхать.

Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле стала очень сильной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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