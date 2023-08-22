Россиян предупредили о приближении колоссальной 4-дневной магнитной бури

С 22 августа ожидается двукратная мощная атака геоударов. Шторм закончится 26 августа, а в пике он достигнет отметки в четыре балла.



Метеозависимым, а также склонным к тревоге и депрессии россиянам в этот период рекомендуется больше отдыхать.

Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле стала очень сильной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

