Россиян предупредили о приближении колоссальной 4-дневной магнитной бури
22 августа 202317:04
Россиян предупредили о приближении колоссальной четырехдневной магнитной бури.
С 22 августа ожидается двукратная мощная атака геоударов. Шторм закончится 26 августа, а в пике он достигнет отметки в четыре балла.
Метеозависимым, а также склонным к тревоге и депрессии россиянам в этот период рекомендуется больше отдыхать.
Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле стала очень сильной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru