Контекст без майки: В фитнес-индустрии дали совет, как не получить штраф за загар

По ее словам, в России нет законов, которые прямо бы запрещали бегать или тренироваться в определенной одежде, однако спортсменам все же стоит соблюдать этические нормы.

«Что касается пробежек, то короткая спортивная форма не вызывает отторжения, если речь идет о классической спортивной одежде. Проблема возникает не в самом факте одежды или её отсутствия, а в контексте, в котором это происходит. Все зависит от места, времени, цели активности и того, как это воспринимается окружающими. Никаких законов, прямо запрещающих бегать или тренироваться в определенной одежде, нет. Но существуют этические нормы, которые касаются эстетики, такта и уважения. Мы в Национальном фитнес-сообществе всегда призываем соблюдать баланс между личной свободой и правилами общественной культуры», - заключила Силина.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева заявила НСН, что в этом году цены на абонементы в фитнес-клубы выросли в среднем на 11-13% по сравнению с показателями 2024 года.

