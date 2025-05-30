Контекст без майки: В фитнес-индустрии дали совет, как не получить штраф за загар
Есть специальные зоны для воркаута, где мужчины могут тренироваться без футболок, сказала НСН Елена Силина.
В России нет законов, которые прямо бы запрещали бегать или тренироваться в определенной одежде, однако спортсменам все же стоит соблюдать этические нормы, заявила в эфире НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Юрист Иван Соловьев ранее рассказал агентству «Прайм», что россияне рискуют получить штраф за загар в излишне откровенном видев ряде общественных мест. Например, загорать в купальнике в парке законом не запрещено, но отдыхающего могут оштрафовать, если он в этот момент распивает алкоголь или нецензурно выражается. Соловьев предупредил, что лучше не загорать поблизости храмов, вблизи школ и детских учреждений. Силина отметила, что возле школ, храмов или жилых кварталов спортсменам лучше оставаться в экипировке.
«Вопрос внешнего вида при занятиях физкультурой на улице всегда требует разумного баланса между личным комфортом и уважением к окружающим. С точки зрения фитнес-сообщества, тренировки на свежем воздухе - это безусловное благо для здоровья. Особенно летом, когда возможности для активности на улице становятся гораздо шире. Если говорить о мужчинах, тренирующихся без майки, важно учитывать контекст. В парках и зонах, специально обустроенных для воркаута, где это воспринимается нормально, подобный внешний вид, как правило, не вызывает вопросов. Другое дело - прогулочные зоны, скверы возле школ, храмов или жилых кварталов. Здесь уместнее оставаться в спортивной экипировке. Это вопрос уважения к личным границам других людей и общей культуры поведения в общественных пространствах», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в России нет законов, которые прямо бы запрещали бегать или тренироваться в определенной одежде, однако спортсменам все же стоит соблюдать этические нормы.
«Что касается пробежек, то короткая спортивная форма не вызывает отторжения, если речь идет о классической спортивной одежде. Проблема возникает не в самом факте одежды или её отсутствия, а в контексте, в котором это происходит. Все зависит от места, времени, цели активности и того, как это воспринимается окружающими. Никаких законов, прямо запрещающих бегать или тренироваться в определенной одежде, нет. Но существуют этические нормы, которые касаются эстетики, такта и уважения. Мы в Национальном фитнес-сообществе всегда призываем соблюдать баланс между личной свободой и правилами общественной культуры», - заключила Силина.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева заявила НСН, что в этом году цены на абонементы в фитнес-клубы выросли в среднем на 11-13% по сравнению с показателями 2024 года.
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