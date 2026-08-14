Политики и общественники выступили против разрешения онлайн-продаж алкоголя

В Москве, на ВДНХ 14 августа стартовал Всероссийский оздоровительный фестиваль «Здорово на все сто!». Участники экспертной сессии «Законодательное регулирование онлайн-торговли: охрана здоровья населения и демографические приоритеты», прошедшей в рамках фестиваля, выступили с обращением ко всем партиям, участвующим в выборах в Госдуму, закрепить принцип сохранения запрета на онлайн-продажу алкоголя и недопустимости ее легализации в своих предвыборных программах.

Председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев подчеркнул, что развитие Интернета не должно стать индульгенцией для продаж спиртного в онлайне.

«Безопасный интернет — это не только защита персональных данных, но и ограждение граждан от других опасностей, в том числе и их здоровью», — отметил Корнеев.

Его позицию поддержал член Общественной палаты РФ, руководитель центра правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества, нелегальных финансовых операций и незаконных азартных игр Евгений Машаров. Он напомнил, что за последние 16 лет потребление алкоголя в России снизилось практически вдвое.

«Интернет-продажи способны обрушить эти достижения, а усилия государства сейчас должны быть сосредоточены на пресечении уже существующего нелегального онлайн-рынка: оперативной блокировке сайтов, контрольных закупках, выявлении всей цепочки подпольного бизнеса и наложении обеспечительных мер на имущество, в том числе криптовалюту, в которую переводятся доходы от нелегальной торговли», — заявил Машаров.

Первый заместитель комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев, в свою очередь, пообещал усилить парламентский контроль за попытками обойти действующие запреты.

«Мы будем жёстко пресекать любые лоббистские попытки поставить коммерческую выгоду выше здоровья нации. Легализация онлайн-торговли алкоголем — это фактически откат в 90-е, когда алкоголь был доступен круглосуточно и прямо у любого подъезда в любом ларьке», — напомнил он.

Итоговое обращение участников сессии направят в первую очередь в «Единую Россию», которая собирает предложения в свою Народную Программу, а также всему составу федерального списка партии на выборах в ГД РФ - министру иностранных дел Сергею Лаврову, мэру Москвы Сергею Собянину, уполномоченному при Президенте по правам ребёнка Марие Львовой-Беловой, Герою России — военкору Евгению Поддубному и начальнику главного штаба «Юнармии» Владиславу Головину.

