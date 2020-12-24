Россия планирует выпустить 30 млн доз вакцины «Спутник V» к июлю 2021 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в декабре 2020 года в России будет выпущено более 2,5 миллионов доз вакцины «Спутник V», сообщает РБК.

По словам министра, согласно откорректированных планов, в январе произведут 3,5 миллиона доз, затем до 18 миллионов к апрелю и до 30 миллионов к июлю 2021 года.

«У меня есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее», - добавил Мантуров.

Ранее российские разработчики вакцин от коронавируса назвали срок их действия. Так, препарат «Спутник V» центра имени Гамалеи будет создавать иммунитет более чем на два года, сообщает Ura.ru. Что касается вакцины «Эпиваккорона» центра «Вектор», то она сможет защитить организм от COVID-19 минимум на полгода.

