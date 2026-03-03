СМИ: ОАЭ обсуждают возможный удар по ракетным объектам Ирана
Власти ОАЭ рассматривают вариант нанесения удара по ракетным комплексам Ирана на фоне продолжающихся атак, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По данным издания, в Абу-Даби обсуждают возможность военных мер для прекращения ракетных и беспилотных ударов по территории страны.
Один из собеседников Axios отметил, что, несмотря на отсутствие прямого участия в войне, ОАЭ подверглись 800 обстрелам.
Источник добавил, что речь идет о «активных оборонительных мерах» в отношении Ирана, которые сейчас находятся на стадии политических консультаций, передает «Радиоточка НСН».
