Российский врач назвала полезную альтернативу десертам

Десерты можно заменить на более полезные лакомства. Об этом рассказала российский врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова в интервью телеканалу «360». По ее словам, сладкоежки могут вместо сладостей кушать с чистой совестью арбуз. Этой полезной альтернативой десертам можно пользоваться круглый год, ведь из ягоды можно делать заготовки и даже мед.

Ранее диетолог рассказала об арбузной диете. Врач Маргарита Королева рассказала «Радиоточке НСН», что в незрелых арбузах содержится большое количество нитратов, а вот спелые помогают похудеть.



