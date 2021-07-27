«Российский штамм» коронавируса исключен из списка ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила «российский штамм» коронавируса AT.1 из списка для детального изучения, сообщает «Интерфакс».

Штамм, впервые обнаруженный в России, был включен в список ВОЗ 9 июня.

Он не имел обозначения персональной буквой греческого алфавита, поскольку так называют лишь штаммы, вызывающие у ВОЗ опасения (VOC - Variants of Concern) или представляющие интерес (VOI - Variants of Interest).

Мутацию вируса обнаружили в России в январе 2021 года.

На данный момент, в списке VOC четыре штамма, вызывающих опасения. Это штамм «Альфа», впервые зарегистрированный в Великобритании, «Бета» (Южная Африка), «Гамма» (Бразилия) и «Дельта» (Индия).

В списке VOI также четыре штамма, представляющие для ВОЗ интерес. В их числе штамм «Эта» (зафиксирован в разных странах), «Йота» (США), «Каппа» (Индия) и «Лямбда» (Перу).

Штамм коронавируса «Эпсилон», впервые зарегистрированный в США, перенесен ВОЗ из списка представляющих интерес в список для мониторинга.

