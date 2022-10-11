Российские врачи нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера на ранних этапах
Врачи городской больницы № 40 Санкт-Петербурга нашли способ определять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях до возникновения первых симптомов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Они научились исследовать биомаркеры, которые говорят о наличии патологических процессов. Одним из первых признаков болезни являются проблемы с памятью. Как правило, подобные симптомы связывают с возрастом, однако на самом деле подобное состояние может говорить о тенденции к развитию Альцгеймера.
Определить болезнь Альцгеймера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или другие неврологические расстройства теперь можно с помощью специального приложения для смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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