Российские вакцины признали эффективными против британского штамма коронавируса

Разработанные в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британской мутации коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что эффективность препаратов подтвердили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», которые провели специальное сравнительное исследование.

В Роспотребнадзоре добавили, что вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» продемонстрировали защитный эффект в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, ранее привитых данными препаратами - как против британского штамма, так и обычного варианта коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает телеканал «360». Доклады по этому вопросу глава государства ждёт раз в полгода начиная с марта.

