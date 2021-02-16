Российские вакцины признали эффективными против британского штамма коронавируса
Разработанные в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британской мутации коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что эффективность препаратов подтвердили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», которые провели специальное сравнительное исследование.
В Роспотребнадзоре добавили, что вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» продемонстрировали защитный эффект в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, ранее привитых данными препаратами - как против британского штамма, так и обычного варианта коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает телеканал «360». Доклады по этому вопросу глава государства ждёт раз в полгода начиная с марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru