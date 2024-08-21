Российские ученые создали первую в мире вакцину от аллергии
Российские ученые Института иммунологии ФМБА создали первую в мире вакцину от аллергии, сообщают «Известия».
Она поможет людям с аллергией на пыльцу березы, на яблоки и некоторые другие продукты. Вакцина создавалась совместно с профессором Рудольфом Валентой из Венского медуниверситета.
Ученые пообещали, что избавиться от болезни можно будет всего за три-пять инъекций, тогда как классическая терапия обычно занимает от трех до пяти лет.
Мировые компании разработали множество вакцин против аллергии на кошек, однако ни один из препаратов не показал достаточно высокой эффективности, сообщил в беседе с НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
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