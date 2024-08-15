ФМБА получило разрешение на клинические исследования не имеющей аналогов аллерговакцины
Минздрав выдал Федеральному медико-биологическому агентству разрешение на проведение первых двух фаз клинических исследований вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы, а также перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА.
Как отметили в ведомстве, вакцина на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции, разработанная Институтом иммунологии ФМБА, не имеет аналогов в мире.
«Ее разработке предшествовали фундаментальные исследования... В ходе этих исследований был картирован мажорный аллерген пыльцы березы. По результатам картирования были установлены участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу березы, которые и вошли в состав вакцины», — пояснили в агентстве.
По данным ФМБА, препарат безопасен и не содержит нативного аллергена. Такую гипоаллергенную вакцину можно применять и для терапии, и для профилактики аллергии. Доклинические исследования уже продемонстрировали высокую эффективность и безопасность препарата. В ходе клинических исследований, которые будет проводить АО «Генериум», специалисты изучат эффективность, реактогенность и иммуногенность вакцины при аллергическом рините и повышенной чувствительности к березовой пыльце.
Между тем глава ФМБА Вероника Скворцова объявила, что вакцина для борьбы с колоректальным раком прошла доклинические испытания и готова к применению у пациентов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru