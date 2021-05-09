Российские ученые обнаружили в инжире аналог антибиотиков

Речь идет о ферменте фицине, который способен ускорять заживление ран и язв, а также их очищение от патогенной микрофлоры. Обнаруженное вещество проверили на микроорганизмах и подопытных крысах. Гнойные раны у грызунов заживали с фицином в полтора раза быстрее, чем обычно.

Как оказалось, фицин разрушает бактериальные пленки на поверхности раны, в результате чего лекарство быстрее проникает внутрь для уничтожения бактерий.

Как сообщалось, резистентность к антибиотикам увеличилась из-за активного применения подобных препаратов среди населения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в ходе IV Международного симпозиума «Единое здоровье».

