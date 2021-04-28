В ВОЗ заявили об утрате эффективности антибиотиков из-за COVID-19
Резистентность к антибиотикам увеличилась из-за активного применения подобных препаратов среди населения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в ходе IV Международного симпозиума «Единое здоровье». Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт отметила, что антибиотикорезистентность растет в результате лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Вуйнович считает, что в связи с этим специалистам необходимо провести исследования и предложить возможные решения проблемы, отмечает РИА ФАН.
Ранее Вуйнович призвала активизировать темпы вакцинации в России для более быстрого достижения коллективного иммунитета. Кроме того, эксперт напомнила о необходимости соблюдать рекомендации местных органов здравоохранения и Роспотребнадзора, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru