В ВОЗ заявили об утрате эффективности антибиотиков из-за COVID-19

Эксперт отметила, что антибиотикорезистентность растет в результате лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вуйнович считает, что в связи с этим специалистам необходимо провести исследования и предложить возможные решения проблемы, отмечает РИА ФАН.

Ранее Вуйнович призвала активизировать темпы вакцинации в России для более быстрого достижения коллективного иммунитета. Кроме того, эксперт напомнила о необходимости соблюдать рекомендации местных органов здравоохранения и Роспотребнадзора, отмечает RT.

