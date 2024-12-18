Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде с неконтролируемой дрожью
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде, которая вызывает неконтролируемую дрожь, сообщает пресс-служба ведомства.
Там заявили, что болезнь затронула около 300 человек. В основном болеют женщины и девочки. Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с партнерами из Уганды для получения подтверждения о вспышке болезни.
Информация о каждом подозрительном случае инфекционного заболевания поступает в Роспотребнадзор незамедлительно.
Ранее в Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru