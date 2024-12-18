Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде с неконтролируемой дрожью

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде, которая вызывает неконтролируемую дрожь, сообщает пресс-служба ведомства.

Оспа обезьян для России не опасна благодаря «традиционным ценностям»

Там заявили, что болезнь затронула около 300 человек. В основном болеют женщины и девочки. Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с партнерами из Уганды для получения подтверждения о вспышке болезни.

Информация о каждом подозрительном случае инфекционного заболевания поступает в Роспотребнадзор незамедлительно.

Ранее в Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеванияРоспотребнадзор

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