Роспотребнадзор сообщил, когда могут отменить ношение масок в офисе

По его словам, наибольший риск заражения COVID-19 существует в закрытых помещениях, поэтому в офисах пока необходимо носить защитные маски. «Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», – отметил заведующий.

Также он напомнил о необходимости мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Ранее Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны и отказался отменять введённый Роспотребнадзором обязательный масочный режим, сообщает РИА Новости.

