Роспотребнадзор сообщил, когда могут отменить ношение масок в офисе
Названо условие, при котором можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях, сообщает радио Sputnik со ссылкой на заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
По его словам, наибольший риск заражения COVID-19 существует в закрытых помещениях, поэтому в офисах пока необходимо носить защитные маски. «Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», – отметил заведующий.
Также он напомнил о необходимости мыть руки и пользоваться санитайзерами.
Ранее Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны и отказался отменять введённый Роспотребнадзором обязательный масочный режим, сообщает РИА Новости.
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