Роспотребнадзор сообщил, когда могут отменить ношение масок в офисе

Названо условие, при котором можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях, сообщает радио Sputnik со ссылкой на заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

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По его словам, наибольший риск заражения COVID-19 существует в закрытых помещениях, поэтому в офисах пока необходимо носить защитные маски. «Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», – отметил заведующий.

Также он напомнил о необходимости мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Ранее Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны и отказался отменять введённый Роспотребнадзором обязательный масочный режим, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорЗащитная маска
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