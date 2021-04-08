Музыкант Will.i.am придумал медицинскую маску с наушниками

Американский музыкант Will.i.am представил свою разновидность защитной маски, сообщает ToDay News Ufа.

Производители попросили прокуратуру проверить маски из-за опасности для медиков

Средство зашиты было разработано с технологическим партнером - корпорацией Honeywell. Устройство из ткани и силикона называется Xupermask. Маска имеет светодиодную подсветку, микрофон, крепление для беспроводных наушников.

У Xupermask имеются заушные ремешки. Воздух фильтруют HEPA-фильтры. Встроенный аккумулятор может работать до семи часов без перерыва.

Тем временем, Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны и отказался отменять введённый Роспотребнадзором обязательный масочный режим, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТехнологииЗащитная маска
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