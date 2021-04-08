Музыкант Will.i.am придумал медицинскую маску с наушниками

Средство зашиты было разработано с технологическим партнером - корпорацией Honeywell. Устройство из ткани и силикона называется Xupermask. Маска имеет светодиодную подсветку, микрофон, крепление для беспроводных наушников.

У Xupermask имеются заушные ремешки. Воздух фильтруют HEPA-фильтры. Встроенный аккумулятор может работать до семи часов без перерыва.

Тем временем, Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны и отказался отменять введённый Роспотребнадзором обязательный масочный режим, сообщает РИА Новости.

