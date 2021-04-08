Музыкант Will.i.am придумал медицинскую маску с наушниками
Американский музыкант Will.i.am представил свою разновидность защитной маски, сообщает ToDay News Ufа.
Средство зашиты было разработано с технологическим партнером - корпорацией Honeywell. Устройство из ткани и силикона называется Xupermask. Маска имеет светодиодную подсветку, микрофон, крепление для беспроводных наушников.
У Xupermask имеются заушные ремешки. Воздух фильтруют HEPA-фильтры. Встроенный аккумулятор может работать до семи часов без перерыва.
Тем временем, Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны и отказался отменять введённый Роспотребнадзором обязательный масочный режим, сообщает РИА Новости.
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