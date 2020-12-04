Роспотребнадзор разработает новые меры по защите границ от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что до конца марта 2021 года Роспотребнадзор должен разработать новые меры против распространения различных инфекций на границе, сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, на фоне пандемии COVID-19 особое внимание следует уделить миграционным потокам в рамках границ со странами СНГ, чтобы предупредить перенос на территорию РФ опасных инфекций.

«Надо думать над дополнительным обустройством пунктов пропуска», - отметил Медведев.

Из-за пандемии коронавируса весной Россия полностью закрыла автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пропускные пункты на границе, а также международное авиасообщение. Границу стали постепенно открывать только летом 2020 года.

