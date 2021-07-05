Роспотребнадзор: почти половина россиян подвержены нездоровому образу жизни

Отмечается, что подверженность нездоровому образу жизни влияет на распространенность болезней органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, травм и отравлений, передает РИА новости.

В исследовании Роспотребнадзора также отмечается, что к регионам, где факторы образа жизни больше всего сказываются на здоровье граждан, относятся Воронежская область, Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Крым.

В конце этого списка Тамбовская область, Республика Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия–Алания, Чеченская Республика и другие.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что маложирные или обезжиренные продукты являются источниками калорий, люди, придерживающиеся диет или здорового образа жизни должны учитывать это, чтобы не переедать, передает Ura.ru.

