Роспотребнадзор: почти половина россиян подвержены нездоровому образу жизни
Более 45% (64,9 миллиона) жителей России ведут нездоровый образ жизни: едят несбалансированную пищу, употребляют алкоголь и курят. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».
Отмечается, что подверженность нездоровому образу жизни влияет на распространенность болезней органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, травм и отравлений, передает РИА новости.
В исследовании Роспотребнадзора также отмечается, что к регионам, где факторы образа жизни больше всего сказываются на здоровье граждан, относятся Воронежская область, Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Амурская область, Еврейская автономная область, Республика Крым.
В конце этого списка Тамбовская область, Республика Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия–Алания, Чеченская Республика и другие.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что маложирные или обезжиренные продукты являются источниками калорий, люди, придерживающиеся диет или здорового образа жизни должны учитывать это, чтобы не переедать, передает Ura.ru.
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